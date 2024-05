Antes de que Fernando Alonso tomara la decisión de renovar por Aston Martin había mantenido conversaciones con Red Bull. Lo ha confirmado Helmut Marko, asesor de la escudería. Por lo que el asturiano sí tuvo opciones reales de fichar por el equipo más potente de la Fórmula 1. Pero el motivo de ese 'no fichaje' fue Max Verstappen.

Marko, en declaraciones al canal de Youtube de 'Formel1.de ', ha señalado que no querían acabar con el "trabajo armonioso" con Max al ponerle otro piloto número 1 en el equipo. Y Alonso, claro, es un número uno que si fichaba por Red Bull era para luchar por el título y no para ser escudero como está siendo Sergio Pérez.

Así lo ha apuntado el asesor de la marca: "Bueno, ha habido conversaciones (con Fernando). Pero como he mencionado, para Max es muy importante un ambiente de trabajo armonioso y creo que probablemente no hubiera sido el caso con Alonso...".

"Creo que sería muy difícil para un equipo. Alonso sería el campeón del mundo más veterano del equipo, Max el más joven, y son generaciones de diferencia...", apunta Marko, que cree que Max y Fernando no habrían formado el equipo ideal que está buscando Red Bull. Desde la escudería, por cierto, le han ofrecido un contrato de renovación de un año a Checo que éste ha rechazado de primeras.

"No creo que Alonso haga carreras de 'simracing' o se suba a un simulador en un avión justo después de un Gran Premio. Así que son dos personalidades opuestas, ambos muy buenos pilotos y también personalidades. Pero cuando se trata de ver quién es más rápido, ninguno de los dos es muy modesto. Y sería muy, muy difícil para un equipo llevar eso en una dirección positiva", mantiene una de las personas que más manda en el equipo Red Bull.

No era la primera vez que hablaban. Porque en el pasado Alonso tuvo varias ofertas de Red Bull. Sobre todo antes de fichar por Ferrari en 2010. "Estuvimos dialogando con Alonso en los primeros años de Red Bull Racing. No creo que él pensara que éramos capaces de fabricar coches que pudieran competir por ganar mundiales. Y eso no salió", dice.

Por último, tiene palabras de elogio para lo que está demostrando el asturiano a su edad en la Fórmula 1: "Me quito el sombrero ante él por el increíble rendimiento que sigue ofreciendo a pesar de su edad".