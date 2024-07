Oscar Piastri volvió a quedar por delante de Lando Norris en el Gran Premio de Bélgica. Fue segundo. Un nuevo podio para él después de su victoria en Hungría. Y sus rivales ya le ven como uno de los pilotos candidatos a todo en el futuro.

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, cree que a nivel de mentalidad el australiano está por delante del británico.

"Parece que Piastri es mentalmente el piloto más fuerte de McLaren... incluso parece más rápido en algunas áreas", dice Marko en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Y apunta que no le ha visto cometer errores y sí a Norris: "No le he visto cometer ningún error. Lando Norris sí ha cometido un error. Los únicos pilotos".

Aunque de momento Lando está por delante en el mundial de pilotos. Es el inmediato perseguidor de Max Verstappen. Cuarto asoma el mencionado Piastri con 167 puntos. Nada mal para un jovencísimo piloto que la parrilla ya ve como uno de los campeones del futuro en la Fórmula 1.