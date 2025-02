La rajada de Alain Prost sobre la serie de Ayrton Senna: "No me gusta y no lo acepto"

"No se deben contar cosas que no son ciertas"

El pasado mes de noviembre, la plataforma de 'streaming' Netflix estrenó la miniserie biográfica de Ayrton Senna que ha contado con una buena acogida por la crítica. La serie formada por seis capítulos cuenta el bagaje del legendario piloto brasileño desde los karts hasta su trágico accidente en el Gran Premio de San Marino en 1994.

La serie ha sido todo un éxito para el público general, pero hay excepciones. Una de ellas viene de una voz autorizada que ha sido un gran protagonista en la vida de Senna. No es otro que Alain Prost, su mayor rival en la pista. Ambos formaron una de las duplas más dominadoras de la Fórmula 1 y la rivalidad más grande que se recuerda.

"Estoy seguro de que a Ayrton no le gustaría, sobre todo porque demuestra una falta de sensibilidad. Es una gran historia y no se deben contar cosas que no son ciertas sacadas de la nada", ha declarado el francés en nombre del brasileño para 'RMC'.

Para el tetracampeón del mundo de Fórmula 1, se ha dado un enfoque equivocado a la historia del mítico piloto de McLaren: "Si hay que hacer algo comercial, no está bien hacerlo en nombre de Senna. No me gusta y no lo acepto".

No es la primera rajada que ha realizado Prost en este aspecto. En la película documental de 2010 sobre Senna sentenció: "Me molesta la película que se hizo. Bueno, creo que la película era falsa".