Álex Palou debutaba oficialmente en la Fórmula 1. El GP de Estados Unidos ha sido la oportunidad de que, tanto él como otros jóvenes pilotos, pudieran darse a conocer.

La normativa de la FIA obliga a las escuderías a que dejen paso a un debutante hasta en dos sesiones oficiales. Un oportunidad que aprovecharon Alex Palou, Théo Pourchaire, Logan Sargeant y Robert Shwartzman.

El campeón de la IndyCar en 2021, siendo el primer español en lograrlo, se visitó de naranja para disputar los Libres 1 del Circuito de las Américas con McLaren, una sesión en la que no dejó indiferente a nadie.

"Todos estamos impresionados con su rendimiento, se ha preparado muy bien. Ha cumplido con el rodaje, estando al control del coche y dando información valiosa. Felicidades, Álex", afirmó Andrea Stella, director de carrera de McLaren.

"Tengo un equipo increíble a mi alrededor para el próximo año en la IndyCar, tuve la oportunidad de hacer pruebas en la Fórmula 1, entrenamientos libres y aprender de ellos", explicó Palou tras los Libres 1.

"Creo que como piloto de carreras, la Fórmula 1 es donde quieres ir. A lo largo de mi carrera, me di cuenta de que la Fórmula 1 no era un lugar en el que pudiera realmente alcanzar. Pasé por la IndyCar y lo conseguimos, y curiosamente, conseguir ese campeonato, me dio la oportunidad de estar aquí hoy", aseguró Palou.

El joven piloto español ha acaparado todas las miradas durante la primera sesión de entrenamientos libres. En McLaren no hay asiento por el momento, los de Woking acaban de firmar con Oscar Piastri y cuentan así con dos jóvenes talentos.

Otros debutantes

Robert Shwartzman es el candidato de Ferrari y fue uno de los mejores debutantes, logró poner su monoplaza en 16º posición. Sin embargo, el suizo tiene complicado llegar pronto a la Fórmula 1. Ferrari ha apostado por dos jóvenes talentos, Charles Leclerc y Carlos Sainz, un pareja que, por el momento, parece que va para largo.

Théo Pourchaire logró su primera sesión oficial con Alfa Romeo. El piloto francés de 19 años también hizo un gran sesión de libres.

Logan Sargeant fue el que peor quedó de los novatos, quedó penúltimo. Sin embargo, es uno de los nombres que más suena para sustituir a Latifi en Williams, aunque le faltaría la superlicencia.