Fernando Alonso ha sido protagonista en este viernes de Abu Dabi. No solo por su tiempazo en los Libres 2 que sumado al crono de Esteban Ocon hacen soñar con algo importante en Yas Marina, sino porque de nuevo ha sido elegido por la FIA para esa impresionante cámara en el casco que es, sencillamente, un espectáculo.

Que es pura F1. Pura velocidad. Puro talento gracias a las manos del bicampeón del mundo con Renault en los años 2005 y 2006. En el Alpine, Alonso deleita con una sucesión de curvas que nos hace sentirnos como si estuviéramos en el coche.

Minuto y medio de vuelta lanzada la que podemos vivir en el monoplaza de un Fernando Alonso que hace una tremenda vuelta en Yas Marina. Su forma de atacar los pianos, los cambios de marcha, sus frenadas...

Todo, absolutamente todo, podemos vivirlo a la perfección. Con especial atención al volante, a cómo va cambiando de marcha y a cómo mete octava en las rectas de Yas Marina.

Además, en la compañía del sonido del motor Renault que va dando más o menos conforme así lo desea el piloto asturiano.

For one flying lap, you're a two-time world champion sending it at Yas Marina 🚀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/BJKMu4jZa6