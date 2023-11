"Me siento bien, me siento joven aún. El deporte del motor es diferente a otros deportes. Creo que con la edad seguramente ganes en vez de perder": así de contundente se muestra Fernando Alonso cuando durante una entrevista en 'GQ' le preguntan sobre cuánto tiempo le queda en Fórmula 1.

El piloto de Aston Martin tiene claro que su aventura en el 'Gran Circo' no verá su final definitivo al término de 2024: "No necesitas la potencia física para correr más, sólo apretar un acelerador".

De hecho, cree que el Fernando actual está en mejor condición de ganar que el bicampeón con Renault en 2005 y 2006 porque tiene "más conocimiento sobre los neumáticos y otros aspectos técnicos que son importantes en la Fórmula 1".

Eso sí, 18 años después su objetivo sigue siendo el mismo, al igual que el apoyo de su afición: "Hay una generación entera que no me ha visto ganar y hay mucha expectación".

El tercer Mundial

¿Puede volver a ganar?: "Después de los podios de este año y de tener tan cerca una victoria, se está convirtiendo en algo más que diversión. Ahora quiero ganar, aunque sea poco divertido, una victoria o dos estaría bien tenerlas en el bolsillo y luego ya cambiar de objetivos. Ahora mismo elegiría una victoria por encima de la diversión, si te digo la verdad".

"Ganar es la gasolina que necesita un deportista para seguir compitiendo, y ahora la prioridad es ganar en la F1 e intentar este tercer título", ha añadido un Alonso que parece tener el colmillo más afilado que nunca.

Una vez se despida de la Fórmula 1, tiene claro cuál será su próxima estación: "Cuando acabe la F1, me encantaría volver al Dakar".

"Intentar ganar un rally Dakar sería un objetivo claro en mi carrera, me completaría, me haría feliz y creo que dejaría un legado casi sin precedentes. Ganar en la Fórmula 1, en la Resistencia y en los rallies sería completar el círculo de un piloto de carreras", ha explicado.

Formar una familia

Otro aspecto que el asturiano ha tocado en la citada entrevista es la posibilidad de ser padre.

A sus 42 años, y a pesar de que afirma que a día de hoy aún le quedan años por delante en el deporte de élite, es algo que tiene muy en mente.

"Hay que seguir esperando, pero no he cambiado de opinión, es algo que me gustaría hacer cuando me retire, siempre lo he pensado desde niño. Se está alargando mi carrera, es cierto, pero sigo creyendo que algún día llegará y tampoco me queda tanto...", ha zanjado.