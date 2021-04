Mal comienzo para Fernando Alonso. El piloto de Alpine no ha logrado pasar a la Q3 y por tanto saldrá decimoquinto, algo que, visto desde un punto de vista positivo, supone que podrá elegir neumáticos.

El asturiano sorprendió a todos en Baréin cuando sí logró entrar en la Q3 aunque el domingo no tuvo suerte y se vio obligado a retirarse. En esta ocasión se han invertido las tornas.

Tras la clasificación, Alonso ha hablado para 'Dazn' y ha asegurado que no llegar a pasar el corte no se debe a los años fuera de la Fórmula 1, sino que necesitan mejorar el coche: "Al final, cuando estás en el coche no notas si te falta o no la experiencia con el coche o con el equipo. Me he encontrado bien, el coche iba bien y no tenía grandes problemas pero la velocidad no estaba ahí y ya nos costaba trabajo desde la Q1".

"Así que bueno, queda intentar analizar y mejorar para la próxima. En Bárein el sábado fue bien y el domingo nos retiramos, así que a ver si podemos cambiar un poco la balanza y el domingo logramos sumar algún punto", ha continuado analizando Alonso.

Tanto la jornada del viernes como del sábado ha estado marcada por numerosas banderas, cuatro de ellas rojas, por lo que el piloto asturiano es consciente de que no será una carrera fácil: "La degradación de los neumáticos era bastante buena en nuestro caso pero bueno, si una pista es difícil de adaptar... Ya sabemos que Imola va a estar entre ellas pero nunca se sabe. Hemos visto varios incidentes y banderas durante todo el fin de semana así que será una carrera de resistencia y habrá que estar allí".

"Igual llueve, igual no... Necesitaremos que sea una carrera en la que pasen cosas, si es una carrera normal sabemos que va a ser difícil entrar en los puntos pero bueno, intentaremos todo", ha añadido Alonso sobre cómo afrontará la carrera del domingo.

"Todas las mejoras que probamos en el coche parecen funcionar y yo lo he sentido mejor todo el fin de semana. Obviamente hoy no se ha hecho, no he hecho el trabajo suficientemente bien para estar en la Q3 pero el coche ha dado un paso adelante aunque no corremos solos. Si mejoramos una décima de segundo y los demás, también, nos quedamos igual", ha continuado explicando Fernando.

El piloto de Alpine saldrá decimoquinto mientras que su compañero de equipo, Esteban Ocon, que no logró pasar a la Q3 en Baréin, sí lo ha logrado aquí acabando en una novena posición.

"Yo creo que hemos mejorado y vamos en la dirección correcta pero hay que seguir haciéndolo", ha zanjado Alonso tras la clasificación del GP de Emilia-Romaña.