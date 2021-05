"Creo que Carlos puede ser el piloto número 1 de Ferrari". El que habla es Paolo Filisetti, periodista italiano experto en Fórmula 1. La actuación de Sainz en Mónaco ha dejado boquiabierto a Ferrari y a la prensa italiana.

El periodista ha analizado el papel de Sainz en una entrevista en 'Mundo Deportivo' en la que ha elogiado su rendimiento y ha advertido sobre su futuro al volante del mítico monoplaza rojo.

"Ese puesto te lo ganas en la pista, así que no veo por qué no puede suceder. También está claro que Carlos no ha venido a ser segundo piloto. No creo que nadie piense que no tiene el nivel para luchar con Charles Leclerc o para ganar un título", afirma.

Además, le compara con un Leclerc que tiene una "diferencia fundamental": "Leclerc está considerado un fenómeno y eso quiere decir que Carlos también tiene mucho talento. Uno es muy agresivo y otro más calculador".

Asimismo, Filisetti no cree que Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher, sea una amenaza a corto plazo para Carlos Sainz: "No veo a Mick como un peligro inminente para Carlos".

"Mick tiene el apellido de su padre, pero todavía debe demostrar su madurez. Es crucial para él demostrar pronto su talento, y espero que Ferrari no elija a sus pilotos de futuro por solamente razones de marketing", finaliza.

Sainz logró en Mónaco el tercer podio de su carrera y el primero con Ferrari. Pero no se conformó. Su enfado al llegar a meta lo dejó claro. Es ambicioso, quiere ganar y sabe que está en el lugar ideal para conseguirlo.