El fichaje de Pierre Gasly por Alpine sorprendió mucho en su momento teniendo en cuenta sus antecedentes en categorías inferiores con Esteban Ocon y sus familias. Desde hace muchos años la relación era tensa... y no ha mejorado ahora como compañeros.

Así de tajante lo ha dicho Pierre cuando le han preguntado por Max Verstappen y Esteban Ocon como compañeros: "Tengo buena relación con Max y no tengo ninguna relación con Esteban".

"Quiero decir, ambos son buenos pilotos, Max es tres veces campeón del mundo y Esteban no es ningún campeón del mundo. Entonces, obviamente, como piloto, Max es definitivamente el mejor o uno de los mejores desde hace muchos años", dice el piloto francés, cuyo futuro asiento en la Fórmula 1 no está decidido.

Sobre el Alpine, que ha dado un salto de calidad en Barcelona, cree que todavía tienen muchísimo trabajo por hacer: "No es sólo el motor, no es sólo el chasis, no es sólo la aerodinámica. Se trata un poco del grupo mecánico, un poco de la aerodinámica, un poco de la eficiencia, menos resistencia, más carga, mejor uso de los neumáticos, un poco más de rendimiento del motor...".

"Creo que otros equipos han dado un gran paso adelante, nos mantuvimos en el mismo nivel cuando todos mejoraron. Creo que es básicamente una falta de desarrollo de nuestra parte. El nuevo concepto de coche no ha proporcionado las ventajas que esperábamos", sostiene Gasly.