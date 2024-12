El padre de Sergio Pérez rectifica: "La puerta de la Fórmula 1 no está cerrada"

El padre de Sergio Pérez, Antonio Pérez, no ha estado muy acertado en sus declaraciones en las últimas semanas. Primero llamó "mentirosos" a los periodistas que adelantaron la salida de su hijo de Red Bull y después dijo que esa salida era como "una retirada". Ahora ha salido a rectificar esas palabras.

"No hay plan B...", dijo después de que se anunciara que el joven Liam Lawson tomaría su asiento a partir del curso que viene. Pero parece que sí, sí lo hay.

Porque en 'GP Blog' ha dicho que Checo no cierra las puertas al Gran Circo y que podría volver en 2026 si tuviera una buena oferta: "Estoy seguro de que la puerta no está cerrada si surge algo muy bueno y muy grande en la Fórmula 1".

"Si no, estoy seguro de que la puerta está cerrada, no tengo dudas. No creo que Checo vaya a ningún equipo como Sauber o Haas, ¿me entiendes? Checo o firma con un gran equipo o hace otra cosa, o la puerta está cerrada aquí", dice.

Eso sí, insiste en que para volver tendría que llegar un "gran equipo": "Si no hay un gran equipo, una gran oferta para Checo Pérez, esta fue su última carrera". Y ese gran equipo, según han mencionado algunos medios en las últimas horas, podría ser el proyecto de Andretti con Cadillac a partir de 2026.

Pero de momento el mexicano no tiene asiento. Ha sido despedido de Red Bull y el año que viene no tendrá sitio en la parrilla. Pero con el nuevo reglamento todo podría cambiar.