¿Y si no se hubiera producido la última vuelta en Abu Dabi?, ¿y si Max Verstappen no hubiera adelantado a Lewis Hamilton? Su padre, Jos Verstappen, ha dejado unas declaraciones que han sorprendido en el mundo de la Fórmula 1. Porque ha deslizado que en caso de no haber ganado, podría haber cambiado de escudería.

Así lo ha afirmado en declaraciones a 'GPBlog.com': "Lo que Max dice es un bonus. Ser campeón del mundo era el objetivo y ha alcanzado el éxito, creo que eso ya nos da algo de calma. Si no, tienes que seguir empujando para mejorar. Quizá incluso cambiarías de equipo para lograrlo, pero estoy tan contento de que consiguiéramos el título con Red Bull".

Aunque Jos ha querido remarcar que lograr el campeonato con el equipo Red Bull es lo mejor que les podía haber ocurrido: "Estoy muy feliz de haberlo conseguido con Red Bull, ellos fueron quienes le dieron a Max su primera oportunidad en Fórmula 1. Ahora, podemos seguir adelante juntos durante mucho tiempo".

Asegura el padre del campeón que se siente "más relajado" tras lo ocurrido en Abu Dabi: "He cumplido mi objetivo en la vida y en el mundo de las carreras y por ello, ya me siento más tranquilo por dentro. Estoy más relajado ahora y eso es algo positivo. Antes de eso, siempre tenía el deseo de ser campeón del mundo".

"Ya he conseguido ese objetivo y siempre podré echar la mirada atrás para recordar ese momento. Espero que ser campeón del mundo me beneficie en diferentes situaciones durante las carreras", detalla el neerlandés.

¿Qué espera para 2022?

Red Bull ha escondido sus cartas en los primeros test de Barcelona. Se espera un coche "completamente diferente" para Baréin: "El coche funcionaba sin problemas. En general el peso ha aumentado un poco, pero realmente disfruto pilotando".

Aseguran en la escudería de las bebidas energéticas que no le prestan mucha atención a los tiempos. Al menos, de momento. En Red Bull trabajan ahora en solucionar los problemas del peso, que no cumple con la normativa actual de la F1. El coche que se verá en Baréin se espera que permita tanto a Verstappen como a Sergio Pérez estar delante.