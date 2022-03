Nikita Mazepin seguirá en Fórmula 1. Al menos tras la decisión que ha tomado la FIA este martes, que ha decidido no expulsar a los pilotos de las competiciones. Otra cosa es la decisión que tome el equipo Haas, cuyo patrocinio ruso fue eliminado de los test de Barcelona.

El Consejo Mundial de Automovilismo ha decidido vetar a los equipos rusos en las competiciones deportivas de la FIA, pero no a los pilotos. Eso sí, siempre que lo hagan representados por la bandera de la FIA y no por la de su país.

Esta decisión llega después de la reclamación de la Federación de Automovilismo de Ucrania, que pidió que los pilotos rusos no pudieran competir lejos de su país. Sí lo podrán hacer y Mazepin continúa, de momento en el equipo Haas de F1.

Daniil Kvyat sí se ha visto perjudicado. Su comunicado en redes sociales calificando de "injustas" las medidas que suspenden a los deportistas rusos no le ha servido para nada. No podrá disputar el WEC ya que corre con un equipo ruso, el G-Drive.

Por otro lado, Robert Shwartzman sí podrá seguir ejerciendo sus funciones como piloto reserva de Ferrari en la Fórmula 1. Siempre que no lo haga bajo los colores de la bandera rusa.

Mazepin sigue... si Haas lo decide

A pesar de esta decisión de la FIA, Haas todavía no ha decidido qué hará con Mazepin. Y es que si el patrocinio de su padre se termina de manera definitiva, su futuro podría estar lejos de ese asiento en Fórmula 1.

En las últimas horas incluso ha aparecido un nombre como posible sustituto: Piettro Fitipaldi. Ha sido Guenther Steiner, jefe de Haas, quien apuntó su nombre en una clara declaración de intenciones.

"Pietro siempre ha estado con nosotros en los últimos años. Desde la llegada de la pandemia, hemos necesitado un piloto reserva por la amenaza del coronavirus. Ha estado en todo momento en el garaje, conoce al equipo y también el coche. En caso de que haya que saltar al coche de un día para otro, no creo que haya nadie mejor que él en este momento", dijo Steiner.

FIA Statement - World Motor Sport Council decisions in relation to the situation in Ukraine pic.twitter.com/HwChHhkla6