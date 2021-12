El documental sobre Michael Schumacher se ha convertido en todo un fenómeno entre los aficionados al deporte en general y entre los fans de la Fórmula 1 en particular.

Mick Schumacher, su hijo, no podía perdérselo. Aunque reconoce que fue "muy duro": "Se centraron en mostrar el lado humano de mi padre, además de sus éxitos. Creo que es muy bueno. Pero, al mismo tiempo, me resulta muy duro verlo".

"Eso demuestra cuánto sentimiento hay en esta película y cuántas emociones evoca", dice el joven piloto de la escudería Haas.

Entiende el alemán las comparaciones con su padre, una leyenda de la competición con siete títulos: "No me suelo comparar con los demás. Prefiero ir por mi cuenta. Pero sí busco comparaciones con mi padre. Me han dicho que somos muy similares".

"Tengo un respeto máximo a lo que mi padre logró, todo su trabajo duro para lograr sus victorias y títulos. No se le facilitó nada. La energía y la fuerza que enseñó, su concentración, siempre dando el 100% en el trabajo, me impresiona", añade en una entrevista con la revista 'Frankfurter Allgemeine'.

Ferrari fue uno de los equipos donde el 'Kaiser' forjó su leyenda y ahora se ha conocido que el joven Mick está siguiendo sus pasos. En 2022 no sólo será piloto de Haas, también actuará como probador para la escudería de Maranello.