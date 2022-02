Representación española en Mercedes para 2022. Será en su cantera. Luna Fluxa ficha por las flechas de plata. Así se ha confirmado en un comunicado oficial.

Con solo 12 años, Luna se incorpora a la modalidad de karting. 'OK Junior' será la categoría en la que competirá, con los mejores pilotos jóvenes. Será la más joven del programa.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha celebrado la incorporación de los nuevos pilotos: "Va a ser un año muy emocionante para nuestros jóvenes pilotos".

Class of 2022, ASSEMBLE! 👏 Another exciting year ahead for our Junior Programme 😁

Best of luck to Kimi, Paul, Yuanpu, Luna, Daniel, Alex and Fred, this year! We’re looking forward to seeing you all in action! 💪