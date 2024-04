La Fórmula 1 es la categoría del desarrollo tecnológico por excelencia. En 2026 llegará un nuevo cambio de reglamento con el que de nuevo se mirará al futuro y se buscará una categoría más sostenible incrementando la relevancia de la parte eléctrica en las unidades de potencia.

Aún no se conoce cómo será la aerodinámica de los monoplazas puesto que el reglamento está todavía siendo desarrollado. Además, los equipos, aunque puedan estudiarlo, no pueden empezar a desarrollar nada hasta 2025.

Mercedes es uno de los equipos a los que más les ha afectado el cambio de reglamento de 2022. No solo perdieron el dominio que tenían sino que además no han terminado de entender el concepto con el que desarrollar su coche para que sea competitivo. Sin embargo, aunque el equipo germano no se encuentre donde querrían, no tiran la toalla aún y remarcan que no 'tirarán dos temporadas a la basura' por centrarse en 2026.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, tiene claro los planes de futuro de su equipo: "Somos Mercedes. No podemos abandonar por completo el reglamento actual y seguir rindiendo al nivel que lo estamos haciendo ahora. Esa no es la ambición de la marca, ni la nuestra ni la de nuestros socios. Así que no. Creo que tienes que seguir empujando, seguir formando tu entendimiento".

Sin embargo, ha añadido que será muy importante comprender el reglamento nuevo y no dudarán en estudiarlo cuanto antes: "En algún momento, cuando la FIA presente algún tipo de reglamento, nosotros, como el resto de equipos, empezaremos a estudiarlo, y probablemente antes".

Mercedes se encuentra muy lejos de Ferrari y con Aston Martin pisándoles los talones en la clasificación de los constructores. "Si tu expectativa es competir por victorias y campeonatos, entonces puedes decir que estamos en tierra de nadie porque Max y Red Bullestán muy por delante", ha reconocido Wolff.

"Estamos en este pelotón, pero no es satisfactorio para ninguno de los dos equipos que están luchando por ser segundos, terceros o cuartos. Siempre he dicho que si tuviera que mirar desde un punto de vista puramente deportivo, es la primera posición lo que importa y no ser segundos, terceros o cuartos. Pero esta es una realidad a la que nos enfrentamos en este momento", ha analizado el jefe de Mercedes.

Wolff ha comentado que en Mercedes lo tienen claro y han fijado un objetivo: mantenerse en la pelea aunque la situación sea difícil. "Nuestro objetivo es batir a nuestros competidores directos, al tiempo que reconocemos que alguien está haciendo un mejor trabajo, y establecer un punto de referencia que eventualmente tenemos que fijarnos de nuevo sobre si somos capaces de ganar carreras este año, y no me gustaría dejar escapar esa ambición. Y desde luego no el año que viene", ha agregado Wolff.

"Para 2026 hay un gran reinicio, que sin duda ofrece la oportunidad más realista para cualquier otro equipo de superar a Red Bull. Pero hay una temporada y tres cuartos antes de eso, y no quiero pasar por mucho más sufrimiento en los próximos 18 meses. Sólo espero momentos destacados y una trayectoria que vaya hacia arriba", ha declarado para concluir.