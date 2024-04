Consumidas las cuatro primeras citas del calendario de Fórmula 1, Toto Wolff ha analizado en una entrevista en 'Xinhua' las opciones del equipo alemán para sustituir a Lewis Hamilton, que a partir de 2025 rodará con Ferrari.

Por el momento, la carta más segura es la de Andrea Kimi Antonelli, joven piloto italiano de tan solo 17 años que acaba de debutar en Fórmula 2.

"Definitivamente, es un contendiente muy fuerte. Quiero ver cómo se desarrolla su temporada en la F2, pero esperaremos y veremos qué pasa con algunos de los otros pilotos en la F1. No dudo de su velocidad, talento y habilidad", ha expresado el austriaco.

Su evolución marcará la decisión de Mercedes, por lo que Wolff no quiere apresurarse: "Mi sensación en este momento es que no quiero apresurarme, porque Kimi es parte de las ideas para el próximo año y está en la posición más fuerte. Y es por eso que no necesitamos apresurarnos a tomar esta decisión, ni cualquier otra".

Es por ello que asume el "riesgo" de quedarse sin un gran piloto como Fernando Alonso o Carlos Sainz.

"Obviamente, algunos de los otros grandes pilotos pronto van a tomar una decisión sobre qué hacer, pero mi sensación es que no debo tomar la decisión demasiado rápido. Es un riesgo que estamos asumiendo", ha expresado.

De hecho, Wolff asume que en este momento no pueden darle ni a Alonso ni a Sainz la opción de firmar por Mercedes.

"Entiendo y respeto la decisión de [Sainz y Alonso], que quieran solucionarlo, pero no podemos ofrecerles eso en este momento, y esa es la situación. Sé que no es lo que querrían", ha zanjado.