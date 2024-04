Carlos Sainz no pilota para demostrar a Ferrari que se han confundido. Pilota para ser campeón de la Fórmula 1. Así lo ha expresado durante el Gran Premio de Japón, quince días después de su victoria en Australia. Y en Suzuka, por qué no, intentar dar la sorpresa una vez más.

En una entrevista a 'AS' ha hablado de sus objetivos: "Mi primer objetivo, el número uno, siempre es ganar. Cuando miras los tiempos te comparas con el primero, salvo si estás tú el primero. Es mi mentalidad".

"Ahora me centro en el coche que tengo, sé que me permitirá luchar por el podio en la mayoría de circuitos y el objetivo tiene que ser ese podio o victoria, como en el caso de Australia. A partir de ahí, a ir pasando carreras y ver a dónde me lleva eso en el campeonato y si lo estamos haciendo bien", dice el todavía compañero de Charles Leclerc.

"Obviamente, no voy a negar el hecho de que si tengo buenos resultados, espero demostrar a todo el mundo y a mí mismo que soy un piloto ganador; y que con un coche ganador soy una apuesta a tener el cuenta. Pero no intento demostrarlo concretamente por Ferrari o los otros equipos. Salgo a ganar y también a demostrar que cuando tengo un coche capaz de luchar por un podio o una victoria, soy yo el que consigue ese podio o esa victoria", expresa sobre su futuro en la Fórmula 1.

Tener un coche ganador en el Gran Circo es fundamental. Y reconoce que él, a diferencia de otros, no lo ha tenido: "Nunca he tenido un coche para ganar o hacer podios en mi carrera deportiva hasta 2022, que en ciertas carreras me permitía luchar por poles y ganar. Cuando llegan oportunidades como esas, hay pilotos como Hamilton, Vettel o Verstappen que han tenido ese coche durante muchísimos años y saben que son capaces".

"Pero yo ese coche lo he tenido en contadas ocasiones desde 2022 y me lo quiero demostrar a mí mismo, que no solo estoy en la F1 para ser piloto, sino para ser campeón del mundo algún día. Es lo que quiero conseguir en el futuro", sentencia Carlos.