Williams no renuncia a nada. A pesar de ser un equipo de zona media para atrás de la parrilla, creen que con el nuevo reglamento de 2026 podrían tener una oportunidad. Sobre todo porque cuentan con el motor Mercedes. Es lo que ha dicho James Vowles cuando le han preguntado por la confianza que ha depositado en ellos Carlos Sainz.

Así lo dice en 'DAZN': "A partir de 2026, creo que podremos hacerlo por méritos propios y rendimiento. Otro motivo por el que Carlos se unió a nosotros es porque sabe que 2025 será complicado, pero también conoce lo que tenemos para 2026 y en adelante. Para responder a tu pregunta, tengo confianza en que Williams vuelva a ganar, pero en 2025 será muy pronto".

"El motivo por el que escogí a Carlos no fue solo porque es un piloto rápido. No lo escogí solo por eso, sino porque en cada equipo en el que ha estado, no solo ha batido a su compañero, sino que el equipo ha mejorado mientras él estuvo allí", detalla el jefe de la escudería Williams.

Cree que Williams se está reforzando muy bien. Tanto con Sainz como en el departamento técnico: "Ahora tenemos a Pat Fry, tenemos a Harman que se unirá pronto y ahora contamos con gente que se puede centrar en estas cositas, mientras yo me ocupo del equipo a largo plazo".

"Eso es importante, ahora tenemos líderes en toda la organización y día a día mi trabajo es más fácil. No es un gran problema, sino más bien pequeños con los que lidio", indica Vowles.

De momento, en este fin de semana en Zandvoort un Williams ha quedado por delante de un Ferrari. Alex Albon se ha colado en Q3 y ha clasificado por delante de Sainz, undécimo.