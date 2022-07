El futuro de Fernando Alonso sigue sin estar cerrado. A pesar de que todas las informaciones apuntan a que renovará con Alpine, el acuerdo no está ni mucho menos cerrado. Este jueves ha afirmado que todavía "no se ha sentado del todo" con su actual escudería. Y esas palabras llegan justo el día en el que el asiento de Sebastian Vettel en Aston Martin ha quedado libre.

Alonso afirma que su prioridad es Alpine "porque es el proyecto en el que ha trabajado", pero no se cierra puertas: "Todos los equipos con asientos libres son una opción. Mi prioridad es estar con Alpine, hemos trabajado en este proyecto desde hace dos años y cada vez somos más competitivos".

"Mi deseo es quedarme, pero no nos hemos sentado del todo para avanzar, todo está en marcha", ha dicho el bicampeón en la previa del GP de Hungría, donde el año pasado dio una exhibición deteniendo a Lewis Hamilton para que Esteban Ocon se acabara llevando el triunfo.

"Estaré de vacaciones, los jefes también, así que tendremos que hacer alguna videoconferencia. Cuando dos partes quieren ponerse de acuerdo, lleva diez minutos. Cuando luchan para ponerse de acuerdo es que una de las partes no está contenta. No llevará más de diez minutos", comenta el asturiano.

E incide en que su intención es continuar: "Me gustaría quedarme aquí, ya lo he dicho. Pero hay dos partes y no pondré una pistola sobre la cabeza de nadie. Negociaremos y si nos ponemos de acuerdo, serán diez minutos. Si tenemos que pelear mucho, será raro".

La marcha de Vettel

El asturiano también ha tenido palabras de cariño para Vettel, que ha anunciado que a finales de año se marchará de la F1. Juntos lucharon por mundiales cuando uno corría para Red Bull y el otro para Ferrari: "Le echaremos de menos".

"Después de tantos años peleando y compartiendo la pista. En todos sus títulos, yo estaba de alguna manera ahí también. Un gran campeón y un gran hombre, con valores y una familia adorable", ha expresado Alonso.

¿Le considera uno de sus mayores rivales?: "Le deseo lo mejor y espero que siga en el 'paddock'. ¿Mi mayor rival? Lewis y Seb, los dos, compartí la mayor parte de mi tiempo aquí con ellos. Schumacher siempre será mi primera elección porque luché contra él los títulos y crecí viéndole dominar la F1. Aprendí mucho de Michael, luego con Lewis y Seb, los tres hemos compartido mucho".