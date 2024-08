Aston Martin sólo puede aspirar a ser quinto coche. Lo que significa que Fernando Alonso como mucho conseguirá dos puntos este fin de semana en el Gran Premio de Italia, en Monza. Lo ha dicho ante los medios, en un mensaje directo para la escudería que dirige Lawrence Stroll.

"Si no podemos luchar por más es porque no hemos hecho un buen trabajo. Tenemos las mismas reglas, las mismas posibilidades que los demás, las mismas facilidades, buenas instalaciones...", dice Fernando.

Tendrán que "sufrir" para terminar noveno y décimo: "Sufriendo para conseguir un punto. Sin ser demasiado pesimistas un punto o dos será nuestro techo este fin de semana en Monza".

Y es que para Alonso no hay excusas. Si no están en la parte alta de la tabla como ocurrió el año pasado es porque no han hecho un buen trabajo y otros equipos les han superado.

"En la Fórmula 1 siempre ganan los mejores y creo que tenemos que esperar a mejores tiempos", dice para cerrar.