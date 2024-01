A Max Verstappen, tres veces campeón de la Fórmula 1 de manera consecutiva, le han propuesto el reto de convertirse en jefe de equipo y elegir a sus dos pilotos. Y tiene muy claro que apostaría por la pareja de McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

Así ha justificado su respuesta en 'Auto Motor und Sport': "Elegiría a Lando porque todavía es muy joven con una larga carrera por delante y también puede ser muy rápido".

Sobre Piastri apunta todo lo que podría mejorar: "Creo que Oscar es un novato rápido. Todavía tiene cosas que aprender y puede mejorar su ritmo de carrera, por ejemplo. Pero por lo que veo, es un tipo inteligente. Ganará sus ganará sus carreras".

En esta entrevista también se ha referido al formato sprint. Siempre ha sido muy crítico con estas carreras de sábado: "Una carrera al sprint te permite saber más o menos lo que va a pasar al día siguiente. A menos que se den circunstancias disparatadas".

"¿La nueva clasificación para el sprint? Eso no me aporta mucho, porque ya hemos hecho la gran sesión de clasificación. Esa es la sesión importante. En el sprint, el ganador sólo gana ocho puntos. Las diferencias con el segundo o el tercero no son grandes. No hay mucha diferencia", ha dicho el piloto de Red Bull.

Y lanza una advertencia a la Fórmula 1 sobre un calendario repleto: "Para mí tenemos demasiadas carreras. Pero no somos nosotros los que decidimos. Ni siquiera la FIA. Pero yo siempre estaría a favor de menos carreras y más calidad".