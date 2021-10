A cuatro y a seis décimas. Esa fue la distancia entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en las dos sesiones de entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de Turquía. Y en Red Bull Honda están muy preocupados.

A Verstappen no se le nada cómodo en su Red Bull blanco. Lo ha demostrado en la pista y también en las declaraciones posteriores a los entrenamientos: "Estamos buscando un poco qué hacer y cómo mejorar".

"Es un poco diferente aquí, no tenemos muchos datos con este tipo de coches, así que parece que tenemos una tarde por delante para intentar hacerlo un poco mejor, porque hoy no fue nuestro mejor día", ha afirmado el piloto neerlandés.

"Es de esperar que mejoremos, porque de lo contrario no tiene muy buena pinta. Pero veremos qué podemos hacer de la noche a la mañana", ha indicado Verstappen, que no quiere ni oír hablar de la sanción a Hamilton: "Tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, y hoy no estuvo tan bien. Trabajaremos en eso".

El de Red Bull parte con ventaja este fin de semana porque Hamilton será sancionado con diez posiciones en parrilla por cambiar el motor de su Mercedes. El británico ha sido el gran dominador del viernes... pero no estará en cabeza.

Situación contraria a la que se vivió en Sochi. Entonces fue Verstappen el que salió desde la parte trasera por el cambio de su motor. Y no le salió nada mal. Terminó segundo, aprovechando el caos final que provocó la lluvia. Las diferencias en el mundial de pilotos están en solo 2 puntos.