Un mundial completo de Fórmula 1 que se iba a decidir en una sola vuelta. La carrera de Abu Dabi se relanzó a falta de sólo un giro y con la ventaja de Max Verstappen de contar con ruedas nuevas. Y logró adelantar a Lewis Hamilton, aunque no fue nada fácil para él.

El campeón del mundo ha desvelado que pilotó esa última vuelta con un calambre en la pierna: "Lo curioso fue que estaba tan cerca y tuve un gran calambre en la pierna durante la última vuelta".

"En las rectas, cuando iba a toda velocidad y me movía, tenía un gran calambre. Hice el movimiento de adelantar a Lewis y luego tenía otras dos largas rectas. La verdad que no fue agradable", ha dicho Verstappen en una entrevista publicada por la web de la F1.

"Me estaba mordiendo los dientes, diciendo 'vamos, vamos', porque era muy doloroso para mí. Lo he tenido otras veces, pero no es una situación agradable. Ante una oportunidad como ésta, sólo tienes que luchar contra ella", ha detallado.

El neerlandés, a pesar de sus problemas físicos, logró ganar la carrera en Yas Marina y conquistó su primer mundial de la historia, terminando con la hegemonía de un Hamilton que no perdía el campeonato desde su lucha con Nico Rosberg en 2016.

La locura fue total en el box de Red Bull, como no podía ser de otra manera. Acababan de ganar un mundial que pasará a la historia por su final de infarto. En una vuelta, y con calambres, Verstappen se proclamó campeón del mundo.