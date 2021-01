Kevin Magnussen ha competido durante cinco temporada en la Fórmula 1 pero no seguirá en 2021 ya que Haas ha decidido comenzar una nueva etapa con pilotos jóvenes. El danés llegó al 'Gran Circo' en 2014 y no entiende que tras todos estos años compitiendo los aficionados le sigan recordando por su incidente con Nico Hülkenberg en 2017.

Magnussen tuvo un encontronazo con el alemán tras el Gran Premio de Hungría delante de las televisiones. Hülkenberg estaba furioso tras un incidente sobre el asfalto y lo llamó "el piloto más antideportivo que había visto nunca", algo a lo que Magnussen respondió con "chúpame las pelotas, cariño".

El danés no entiende por qué se le sigue recordando por ese incidente y no por el resto de logros que ha ido consiguiendo a lo largo de los años en el 'Gran Circo'

"Este asunto con Hülkenberg todavía me persigue hasta el día de hoy. Se ha vuelto casi molesto hablar de ello, por mi parte, hay otras cosas que recordaré. Pero esto recibió mucha atención, aunque no es algo que vaya a recordar de mi carrera en Fórmula 1", ha confesado Magnussen para 'Motorsport Total' mientras añadía: "¿Por qué la gente sólo recuerda eso? No lo entiendo muy bien. Yo recuerdo más cosas deportivas y cosas que sucedieron mientras yo estaba en la pista".

Magnussen solo ha logrado un podio durante su carrera en la Fórmula 1 y lo hizo en su debut. "Fue un sueño hecho realidad. Nunca olvidaré esa pequeña carrera. Sólo tenía miedo de despertar, ya que me preocupaba que todo fuera un sueño. Fue tan surrealista, dado que experimenté todo lo que había soñado de niño", ha zanjado.

El danés deja la Formula 1 y pese a que este mismo sábado viajará a Estados Unidos para comenzar su nueva aventura en la IMSA, ahora está centrado en su familia. Y es que Magnussen acaba de ser padre y lo ha comunicado en sus redes sociales.

"Entonces, el lunes conocí al amor de mi vida cuando Louise y yo le dimos la bienvenida a nuestra pequeña al mundo. Qué sensación tan maravillosa es ser padre. Laura nace 7 semanas antes, así que estamos en el hospital con ella asegurándonos de que esté fuerte y saludable antes de llevarla a casa. Me voy a América el sábado, lo cual va a ser difícil, pero estoy decidido a ir allí y luchar por mi segunda victoria de 2021", escribía en su cuenta de Instagram.