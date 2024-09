Desde la sanción a Romain Grosjean en Bélgica 2012 no se había visto que un piloto se perdiera una carrera por llegar a los 12 puntos de penalización en su superlicencia en menos de un año.

Será el caso de Kevin Magnussen en el GP de Azerbaiyán. El piloto de Haas ha recibido diez segundos de sanción y dos puntos de penalización en Monza, por lo que se perderá la próxima cita del calendario de Fórmula 1.

La sanción nace de un intento de adelantamiento del danés a Pierre Gasly en la curva cuatro del trazado italiano que terminó en choque entre ambos. Los comisarios consideraron que el compañero de Hulkenberg obró mal.

Todo apunta a que Oliver Bearman, futuro piloto de la escudería estadounidense junto a Esteban Ocon, le sustituirá al igual que lo hizo con Carlos Sainz en Arabia Saudí por la operación de apendicitis del español.

BREAKING: Kevin Magnussen receives a one-race ban.

Magnussen will miss the Azerbaijan GP as the FIA confirm the penalty points received during his clash with Pierre Gasly in today's race sees him reach the 12 penalty point limit in a 12 month period.#F1#ItalianGPpic.twitter.com/3YaNwlNt2P