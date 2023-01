Lewis Hamilton siempre ha defendido las causas sociales de manera pública desde que llegara a la Fórmula 1. Pero a partir de 2023 no podrá hacerlo por el nuevo reglamento de la FIA que impide a los pilotos hacer comentarios "políticos, religiosos o personales".

Esa nueva norma ya tiene reacción de Hamilton, que no se ha mostrado nada contento. En una entrevista a 'New York Times' ha hablado incluso de dejarlo: "Todavía hay muchos obstáculos que superar en ese sentido".

"Si no puedo tener conversaciones con la gente, si no puedo hablar de esos temas tan delicados, no tendrán la repercusión que deben tener. Por lo tanto, las organizaciones que pueden cambiarlo no dedicarán sus energías a mejorar eso", dice el británico.

Y lanza la amenaza sobre la F1: "Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más".

"Me siento empoderado para ponerme de pie y hablar abiertamente sobre cualquier tema. Independientemente del resultado, sé que siempre hay que decir y hacer cosas, porque mucha gente está sufriendo", explica el siete veces campeón del Gran Circo.

Hamilton tiene contrato en este 2023. De momento no se conocen detalles sobre una posible renovación con Mercedes. Y esta nueva norma de la FIA podría cambiarlo todo.