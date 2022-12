La temporada 2022 de Lewis Hamilton ha sido de las peores de su carrera. Por primera vez desde su llegada a la Fórmula 1, el británico acabó sin ganar ni hacer una pole en toda el año. Y con 37 años, la retirada empezaba a ser un debate que el heptacampeón se ha encargado de cerrar.

En una entrevista con 'Sport Bild', Hamilton habló de su futuro en el 'Gran Circo'. El '44' acaba contrato en 2023 y ha desvelado que aún no ha mantenido conversaciones con Mercedes para la renovación: "Aún no hemos empezado con eso. Hasta ahora no hemos tenido tiempo, hemos estado fuera de casa durante dos meses seguidos".

Y pese a que confiesa que la retirada ha pasado por su cabeza, Hamilton confirma que su intención es seguir en la Fórmula 1: "A veces te despiertas y tienes este sentimiento de 'ya no quiero hacer esto'. Y a veces te despiertas y piensas 'todavía puedo hacer otras cosas toda mi vida, hay más que quiero lograr'. No será mucho tiempo, pero definitivamente me quedaré".

"Creo que retirarse como campeón del mundo es un sueño que todo atleta tiene, y yo, también", agregó el inglés.

Seguirá, pero la Fórmula 1 no es su prioridad

Hamilton ha dejado claro su sueño de continuar y de volver a ser campeón del mundo, pero al mismo tiempo tiene claro que la Fórmula 1 ya no es lo más 'importante' en su vida: "El automovilismo tampoco es lo más importante para mí. Cuando era niño tal vez lo era, probablemente también cuando entré en la F1".

"Desde que tenía 30 años me di cuenta de que se trata de crear recuerdos. Con amigos y con la familia. Se trata de recuerdos clave con las personas que más significan para ti. En eso me enfoco y planifico cosas para crear esos momentos, porque eso es lo que te llevas a largo plazo".