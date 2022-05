Red Bull no se corta. Su piloto número 1 es Max Verstappen. Por él apuestan para volver a ser campeón de la Fórmula 1. Sergio Pérez es el número 2 y ya ha tenido que dejar pasar a su compañero en este arranque de campeonato aunque aspire a las victorias.

Esas órdenes de equipo no se han visto en Ferrari a pesar de la superioridad que ha demostrado Charles Leclerc sobre Carlos Sainz en este comienzo de campeonato. Y el monegasco no cree que lleguen porque está convencido que Sainz luchará por las victorias tarde o temprano.

"Yo no tomaré esas decisiones. No he hablado de nada ni he oído nada. Red Bull ha dejado claras sus intenciones, pero es cuestión de tiempo que Carlos esté con nosotros, más cómodo con el coche", ha expresado Leclerc durante el GP de Mónaco.

"Carlos volverá muy rápido, es un piloto fuerte. Ha sufrido un poco más para adaptarse a este coche, yo encajaba mejor desde el principio a este estilo de pilotaje. Pero estoy seguro de que Carlos estará en la pelea pronto", afirma.

Correr en casa

Leclerc disputa este fin de semana su Gran Premio. Ese en el que a pesar de correr en casa no ha contado con la mejor de las suertes: "No ha sido el circuito con más suerte para mí, pero así son las carreras".

"Hasta ahora el 2022 ha sido satisfactorio, espero que en casa también. No sé si somos favoritos, pero creo que habrá sorpresas en esta carrera", dice el actual segundo clasificado del campeonato.

Y defiende que la F1 necesita a Mónaco: "La F1 no es F1 sin Mónaco. No hay otro circuito que genere más adrenalina para el piloto en clasificación, la más divertida del año, y en carrera también. Uno de los desafíos más grandes para un piloto".