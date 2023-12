A pesar de que Carlos Sainz ha sido el único piloto capaz de romper la hegemonía de Red Bull esta temporada (ganó en Singapur), Charles Leclerc logró remontarle en la última carrera y quedó por delante de él en el Mundial de Pilotos por seis puntos.

El monegasco cuajó un final de temporada excepcional encadenando varios podios, pero al español se le vio más incómodo en pista.

Analizando la temporada en una entrevista en 'AutoMotorUndSport', a Leclerc le han planteado la cuestión de si cree que Ferrari enfoca sus mejores en su estilo de pilotaje antes que en el de Carlos.

El '16' cree que no... en exceso: "No creo que las mejoras me hayan beneficiado de manera extrema respecto a Sainz".

¿Podrá ser campeón del mundo con Ferrari?

Si hay algo que ha aprendido Charles en estos últimos años es que con Ferrari, como él dice, hay que tener "paciencia", aunque mantiene su sueño: ser campeón de rojo.

"Si algo he aprendido en Ferrari es la paciencia. El sueño de mi vida es ser Campeón del Mundo con Ferrari", explica.

"No puedes forzar eso. Vale la pena tener paciencia en este espacio a largo plazo", añade.