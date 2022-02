McLaren ha anunciado oficialmente la renovación del contrato de Lando Norris. El joven piloto se mantendrá en el equipo que le hizo debutar en Fórmula 1, por lo menos hasta el año 2025.

El británico se ha mostrado muy orgulloso: "Estoy extremadamente feliz, McLaren es una gran parte de mi carrera y de mi vida. Permanecer en la Fórmula 1 durante otros cuatro años es algo bastante sorprendente. Estoy muy feliz de hacerlo con McLaren, la gente con la que crecí, el equipo con el que llegué a la Fórmula 1".

"Me encantaría continuar con lo que estamos haciendo y seguir intentando alcanzar nuestro sueño, que es volver a ganar carreras y, por supuesto, volver a ganar campeonatos y así sucesivamente", añadió.

Además, cree que el equipo sigue progresando y aspirando a lograr más cosas cada año: "La temporada pasada fue otro gran paso, tanto en mi trayectoria como en el rendimiento del equipo, y veo y siento todo el trabajo, inversión y compromiso para que el equipo esté en una posición para luchar por victorias y títulos en el futuro".

