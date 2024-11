Lando Norris reconoce que no estaba "preparado" para desafiar a Verstappen en el mundial de pilotos

McLaren ha sido el mejor coche de la parrilla durante muchísimas carreras. Pero Lando Norris no lo ha aprovechado. No ha recortado puntos sobre un Max Verstappen que está muy cerca de levantar su cuarto mundial de Fórmula 1 consecutivo. Y el británico ha reconocido que simplemente no estaba preparado.

Así se ha manifestado en la rueda de prensa precia al Gran Premio de Las Vegas: "Probablemente no estaba preparado para enfrentarme a Red Bull y Max. Creo que ahora lo estoy, aunque probablemente sea demasiado tarde para hacerlo".

"Tal vez haya otros pilotos en el pasado que estuvieron preparados para una ocasión así, pero nadie se ha enfrentado a Max tan pronto en su carrera, a mitad de temporada, y ha dado una lucha bastante razonable", reconoce el piloto inglés, que en muchos momentos cometió errores fatales.

Eso sí, asegura que ha dado todo lo que tenía y que no fue suficiente: "He hecho todo lo que he podido. No lo he hecho lo suficientemente bien, siempre lo he admitido. Creo que Max es probablemente uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1".

Y lanza elogios a Verstappen: "No creo que haya un piloto mucho mejor que Max en la Fórmula 1 nunca más. Es mi opinión".

Porque nadie podría luchar contra el neerlandés en estos momentos. Lo ha demostrado. Este año está a punto de conquistar el campeonato sin el coche más dominante de la parrilla: "Para mí, ir contra esa creencia, luchar contra esa persona que sé que es tan buena, requiere un poco más de lo que he conseguido esta temporada. Pero creo que lo que he hecho desde el parón veraniego está más cerca de lo que necesito. Y creo que está cerca de ser lo bastante bueno para luchar por ello el año que viene".