La peña 'Oviedo Motor' denuncia que no pudieron poner banderas de España de gran tamaño en Montmeló

"Físicamente en la grada que estamos ahora no se pueden colocar muy bien... se puede, pero...". Vicente, presidente de la peña 'Oviedo Motor', reconoce que esta vez, aunque pudieron poner algunas, no les dejaron colocar las habituales de grandes dimensiones en Montmeló.

"Sí, banderas de España siempre colocábamos y este año, pues... no las pudimos poner...", relata. Cuando es preguntado por el motivo, la respuesta es concreta: "Bueno, mejor que no las pusierais".

Se emociona al recordar ese tenso momento. "Nos aconsejaron que, bueno, que si no colocábamos muchas, mejor". No entiende el motivo de esa recomendación.

"Nos aconsejaron que no... que no... no sé el motivo por el cuál, si es por seguridad o por evitar enfrentamientos que había ahí en la grada", explica. Fuera por una razón u otra, fue para esta peña un Gran Premio diferente por toda la polémica.