Tras abrir la puerta de salida a Verstappen al asegurar que "Max es un miembro importante, pero ningún individuo es más grande que el equipo", Christian Horner se ha vuelto a referir a los rumores que apuntan a una salida del tricampeón del mundo de Fórmula 1 de Red Bull.

En declaraciones a 'Motorsport', el jefe de la escudería austriaca, que continúa aún en el ojo del huracán por su escándalo extradeportivo, ha explicado que el equipo nunca será un impedimento si el neerlandés quiere cambiar de aires.

"Es como cualquier cosa en la vida: no puedes obligar a alguien a estar en algún sitio solo por un trozo de papel. Si alguien no quería estar en este equipo, no vamos a obligar a nadie, en contra de su voluntad, a estar aquí", ha señalado el británico.

El mismo caso lo extrapola a otras situaciones que bien podrían ser similares a las de Adrian Newey y Helmut Marko: "Esto se aplica tanto si se trata de un piloto como de un diseñador o de alguien que desempeñe funciones de apoyo en la empresa".

Eso sí, ve a Verstappen muy implicado en la escudería: "Formar parte de un equipo como éste implica compromiso y pasión. Max la tiene. Lo hemos visto, lleva aquí desde que tenía 18 años. No tengo ninguna duda de su compromiso y su pasión de cara al futuro".

¿Puede asegurar que 'Mad Max' siga en 2025?: "Nunca se puede decir nunca. Si un piloto no quiere estar en un sitio, se irá a otro, pero como equipo no veo ninguna razón por la que alguien quiera dejar este equipo".