El jefe de Red Bull lanza un mensaje tranquilizador sobre el motor Ford: "Es el mejor socio..."

En estos últimos días se ha publicado que el motor Ford, el que llevará Red Bull a partir de 2026, no tiene "ni rendimiento ni fiabilidad". Un mensaje que seguro que preocupó a la escudería de las bebidas energéticas. Pero Christian Horner ha querido lanzar un mensaje tranquilizador sobre su nueva unidad de potencia.

Dice, en 'Motorsport', que el trabajo está siendo muy bueno por parte de ambas marcas: "La colaboración ha sido fantástica. Una de nuestras preocupaciones cuando nos hicimos cargo de este proyecto era que echábamos de menos la profundidad de conocimientos en comparación con Ferrari, Mercedes o cualquier otro fabricante".

"Y entonces surgió de forma natural la asociación con Ford, que nos ha ayudado mucho y nos ha contagiado su entusiasmo en los diferentes departamentos", dice el jefe de Max Verstappen y de Liam Lawson para este 2025.

Eso sí, deja claro que no se harán "ilusiones" sobre los resultados que pueden conseguir teniendo en cuenta que es un proyecto nuevo: "Creo que tenemos la fuerza, la profundidad y todas las capacidades necesarias. Pero simplemente no tenemos la experiencia. Por supuesto, Ford aporta una gran experiencia, pero es un proyecto nuevo y preferimos no hacernos ilusiones porque tenemos una montaña que escalar. Pero contamos con gente estupenda".

"Los socios que tenemos son los mejores de la F1 y creo que estamos muy orgullosos de volver a tener una insignia de Ford en el coche a partir de 2026. Será una nueva era, un nuevo capítulo para el equipo. Es el mayor reto que hemos asumido en los últimos 21 años desde que estamos en la F1", dice para finalizar el jefe de Red Bull F1.