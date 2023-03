Ferrari no ha comenzado nada bien su temporada, pero espera cambiar el rumbo ya en Australia el próximo fin de semana. Deben reaccionar si quieren acercarse a Red Bull, que ya se distancia y sólo se han celebrado dos carreras.

Fred Vasseur, en 'AS', ha afirmado que no hay piloto número 1 entre Carlos Sainz y Charles Leclerc: "Si lo puedes hacer en categorías júnior, no puedo imaginarme que Ferrari no tenga la capacidad de proveer a los dos pilotos el mismo material. Sería incluso más difícil no hacerlo".

"Si Carlos lucha con Verstappen y tienes que hacer el rebufo de Monza, y tienen muchos puntos de ventaja sobre el resto, es más fácil tomar decisiones. Nosotros tenemos dos pilotos que pueden ganar carreras", afirma el jefe de la escudería de Maranello.

"Hay que empujar con los dos pilotos y luego la situación del campeonato te lleva a tomar decisiones. Tenemos dos pilotos fuertes que pueden sumar puntos, hacer podios y ganar carreras. Y tenemos que utilizarlo como un recurso. Podemos empujar a fondo con los dos", detalla.

Sobre Sainz, tiene claro que "no le falta nada": "A Carlos no le falta nada. No tenemos que empezar a decir si le falta ahí o allá...".

Vasseur no sólo quiere motivar a los pilotos, también a todos los trabajadores de Ferrari: "Intento lanzar el mensaje de que las prestaciones vienen de todos, incluyendo al personal de logística".

"Porque si pueden hacer un ahorro mínimo se irá directo al coche. No solo aerodinámica y motor. Lo mismo con la fiabilidad, cada empleado es parte del objetivo de fiabilidad cuando diseñan y producen la pieza. Esa es la mentalidad que quiero", sentencia.