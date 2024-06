Tras renovar con Aston Martin hasta 2026, Fernando Alonso se ha asegurado pilotar en Fórmula 1, al menos, hasta los 45 años.

El objetivo del bicampeón es claro: volver a la senda de las victorias y luchar por su tercer título mundial de F1.

Esa tercera corona estuvo muy cerca durante sus años en Ferrari, sobre todo en 2010 y 2012, pero la suerte le fue esquiva.

Nicholas Tombazis, jefe de diseño de Ferrari entre 2006 y 2014 y ahora miembro de la FIA, recuerda con resignación aquellos años.

"Una de las cosas que más lamento es que no le diéramos el coche para ganar el campeonato. Porque aunque estuvo cerca, Red Bull nos superaba en ese momento. Así que, en mi opinión, Fernando debería haber ganado por puro talento muchos más campeonatos de los que finalmente ganó", ha señalado en el podcast 'Beyond the Grid'.

De todos los errores que cometió la 'Scuderia', Tombazis se lamenta especialmente de uno: "Ya no me despierto por la noche. Pero hay algunos traumas clave, digamos, en mi carrera, que todavía... Todavía me cabreo. Y Abu Dhabi 2010 es uno de ellos. Y en aquel entonces tuve esa... después de perder de esa manera y de esa gran decepción, tuve durante meses ese sueño recurrente".

"Soñaba que alguien decía: 'No, no, la carrera ha sido anulada. Tiene que celebrarse de nuevo'. Pero, por supuesto, entonces me despertaba", ha zanjado.