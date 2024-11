El jefe de Aston Martin dicta sentencia sobre la salida de Dan Fallows: "Cuando no hay prestaciones..."

Los malos resultados de Aston Martin ya han tenido consecuencias. Dan Fallows fue apartado de su puesto como director técnico y dejará de trabajar en el equipo de Fórmula 1. Hay dos nuevos nombres que serán los máximos responsables del coche del año que viene: Bob Bell y Eric Blandin.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha explicado en 'AS' esta decisión: "No hay mucho que decir, este deporte se mide por prestaciones y cuando no están esas prestaciones, hay cambios".

"Las tareas se han dividido entre personas diferentes. Bob Bell (director ejecutivo) y Eric Blandin (jefe de aerodinámica) se encargarán del coche de 2025", dice el ingeniero de Luxemburgo.

El pasado 12 de noviembre Aston Martin comunicó la marcha del que había sido su 'gurú': "A partir de noviembre Dan Fallows dejará de ser el director técnico del equipo de Fórmula 1".

Una nueva era comienza en la escudería de Silverstone. Y todos están a la espera de un nombre muy importante, el de Adrian Newey. Empezará a trabajar activamente en el coche a partir de marzo de 2025 después de que finalice su etapa como jefe de ingenieros del equipo Red Bull.

Y Fernando Alonso, por supuesto, confía en el ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1. Renovó dos temporadas y no descarta aumentar su contrato si finalmente Aston Martin da con la tecla y puede pelear por todo cuando llegue el nuevo reglamento del año 2026.