Aston Martin está reencontrando su camino. Está tratando de volver a la senda del comienzo de temporada. Necesitan tiempo, tiempo que no han tenido desde Barcelona a Austria. Y necesitan, también, trabajo. Necesitan poner algo en el coche. Algo que funcione. Algo más que lo de Imola. Bien lo sabe Fernando Alonso. Bien lo sabe Mike Krack.

Porque el jefe del equipo de Silverstone es plenamente consciente de que es el momento de actuar. De que hay que dejar de hablar. De que es hora de terminar con las promesas y empezar con la realidad. Así lo ha dicho en palabras que recogen en 'Motorsport'.

"Si no traes a tus pilotos las mejoras que les prometes claro que no estarán felices", cuenta.

Y sigue: "Creo que es a lo que Alonso se refería. No le puedo agradecer más. Es hora de traer, y no de hablar".

Porque Krack sabe que ese AMR24 es lo que es: "Ambos pilotos comentan que este coche es muy complicado de conducir, que es muy impredecible".

"A veces no se puede hacer esa curva tan rápido. Por desgracia, el resto de la pista no puede ser tan lento. No puedes ir al máximo. No hay confianza", cuenta Krack.

El de Luxemburgo sentencia: "Es muy importante tener confianza. Es algo muy fácil de explicar... y amplifica todo problema que ya tienes".