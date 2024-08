A pesar de que McLaren es el mejor coche, a pesar de que Lando Norris está más cerca que nunca de Max Verstappen… no se ve campeón de la Fórmula 1. De hecho, califica de "estúpido" el hecho de pensar en competir por el mundial. Un discurso inesperado después de la victoria en el Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana.

Cree que tienen que hacerlo mucho mejor que hasta ahora para derrotar definitivamente a Red Bull: "Tengo que hacerlo mejor, he estado trabajando duro todo el año, y todavía estoy a 70 puntos de Max, así que es bastante estúpido pensar en nada en este momento".

"He estado luchando por el campeonato desde la primera carrera del año, ahora no hay una decisión repentina. Me tomo una carrera a la vez y sigo haciendo lo que estoy haciendo ahora porque no tiene sentido pensar en el futuro y en el resto", comentó el piloto británico después del podio del circuito de Zandvoort.

Sobre Monza y Azerbaiyán, las dos próximas citas, espera un McLaren tan competitivo como hasta ahora: "Sólo estoy centrado en una carrera cada vez, así que no es una pregunta que me tengan que hacer cada fin de semana".

"No tiene sentido pensar cómo nos irá el próximo fin de semana, solo llegaremos allí, trabajaremos duro y esperaremos hasta que lleguemos, no tiene sentido pensar en el futuro", cerró Lando.

Es cierto que McLaren necesita algo más para derrotar a Max. Oscar Piastri debe estar en la pelea por esa segunda posición para minimizar los puntos que logre Verstappen. Tiene coche para ello. Y restan nueve carreras para la conclusión del campeonato.

La próxima cita es Monza, territorio Ferrari. Una nueva oportunidad para que Lando recorte puntos.