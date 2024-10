En el Gran Premio de México Fernando Alonso cumplirá 400 carreras en la Fórmula 1. Unos números absolutamente increíbles. Y no descarta, al menos, cuarenta o cincuenta carreras más. Lo que significa dos o tres temporadas más al más alto nivel. Y seguramente en Aston Martin.

En declaraciones a los medios previo al fin de semana de México, ha dejado esta frase sobre su futuro: "No creo que pueda sumar otras 400 a mi total, pero espero tener al menos otras 40 o 50 carreras más en los próximos años".

"Es un logro muy bonito. Obviamente, los campeonatos y las victorias en carreras son lo que más nos importa como pilotos, pero al mismo tiempo demuestra mi amor por el deporte y la disciplina que he tenido que desarrollar a un nivel muy alto durante más de 20 años", dice el piloto de Aston Martin, que espera mejores resultados que en Austin.

Sobre la Fórmula 1 moderna asegura que es menos exigente físicamente: "Creo que la F1 moderna es más fácil para el cuerpo que las eras anteriores y eso te permite competir durante más tiempo...".

"El único momento físicamente exigente del fin de semana normalmente es la clasificación, que es muy corta, así que no tengo problemas para seguir el ritmo de los jóvenes en términos de condición física", dice el bicampeón del Gran Circo.

"Aprendes a no sentirte ni demasiado feliz ni demasiado mal con los distintos resultados que has obtenido a lo largo de los años y a superar rápidamente la carrera anterior sin importar el resultado... siempre hay otro desafío. Este deporte es tan vertiginoso que no tienes tiempo para mirar atrás", cierra Fernando.

Pero Alonso mira hacia adelante. Ha asegurado que Aston Martin "es el equipo del futuro". Sobre todo ante la llegada de Adrian Newey como jefe del equipo de ingenieros.