El eterno debate continúa. Con Hamilton habiendo igualado a Schumacher en títulos, se intensificado la pregunta sobre quién es mejor.

El último en pronunciarse ha sido Romain Grosjean, que cree que hay muchas diferencias entre ambos pilotos. "Creo que son bastante diferentes fuera de la pista. Tal vez sea la generación, también es el momento, con esto de las redes sociales. En la época de Schumacher sabíamos menos sobre lo que estaba haciendo, era menos público. Lewis, siempre sabes dónde está, qué hace, qué marca representa. En la pista... Michael, en los títulos, siempre hubo un pequeño enfrentamiento con Damon Hill, con Jacques Villeneuve, hubo algunos pequeños episodios que fueron un poco dudosos. Lewis es más pulcro. Siempre fue elegante en la pista. No digo que Michael no lo fuera, pero la diferencia es que, en el caso de Michael puede haber algunos momentos que son un poco más cuestionables", argumenta el piloto de Haas a 'Motorsport'.

Grosjean también es partidario de los que piensan que Schumacher lo tuvo más difícil: "Como defensa de Michael, creo que tuvo más competencia durante su reinado, mientras que Lewis, desde 2014, ha competido contra un solo coche, su compañero de equipo. Si quitamos a Nico siempre se las arregló para tomar la delantera, y de una manera muy cómoda".

El piloto se ha quedado sin asiento y es consciente de que será difícil mantenerse en la Fórmula 1, además cree que todo se debe a que su generación no tuvo oportunidades en su llegada al 'Gran Circo'. "Cuando pienso en ello, tal vez fue algo negativo ser parte de la generación del 1986/1987. Paul di Resta, Nico Hülkenberg, yo y, tal vez, Sébastian Buemi también... Todos llegamos en un momento en el que los sitios de los equipos punteros ya estaban ocupados y los veteranos no querían dejar la Fórmula 1 todavía", ha confeasdo en el podcast 'In The Pink'.