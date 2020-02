De la totalidad de la parrilla de pilotos de la Fórmula 1, Lewis Hamilton es el único de raza negra. "Si soy honesto, este es mi decimocuarto año y no veo casi ningún cambio en esta industria. Cuando hablo de esta industria, no se trata solo de pilotos, sino de ingenieros, catering, medios de comunicación...", afirma el de Stevenage .

En el plano personal, en Mercedes, Lewis dice sí haber visto cambios: "Dentro de nuestro equipo, he visto mucha más diversidad. Es algo de lo que he hablado con Toto (director del equipo Mercedes), al menos hace un par de años, y él no se había dado cuenta. Le pregunté: '¿Por qué soy el único aquí?'", explicó.

En los premios Laureus, Hamilton ya trató este tema y lo recordó: "Cuando hablé en el escenario, se trataba de igualdad de género, estar abierto a todas las clases, todas las religiones, y no creo que veas una gran variedad de eso dentro de este deporte, por cualquier razón, y yo creo que eso tiene que cambiar".