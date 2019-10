Philippe Menasché, director del Hospital Europeo George Pompidou de París, ha hablado con 'La Repubblica' sobre el tratamiento que siguió Michael Schumacher con células madre.

"Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún 'experimento', término abominable que no corresponde con una visión seria de la medicina", defiende el cirujano sobre las informaciones que se desvelaron durante esos días.

Reconoce que hubo "una explosión de atención" hacia su departamento cuando se supo que Schumacher iría allí, algo que reconoce que ya se ha "normalizado".

"Fui el primero en hacer trasplantes de células madre del corazón, pero el ciclo de pruebas acabó hace dos años. Ha habido un gran progreso, pero lo cierto es que todavía sabemos poco", afirma.