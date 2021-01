Gunther Steiner, jefe de Haas, ha vuelto a defender a su futuro piloto. Y es que desde que Nikita Mazepin publicó unas imágenes totalmente fuera de lugar, los aficionados de la Fórmula 1 pidieron su expulsión.

Sin embargo, Steiner ya reafirmó que seguiría siendo su piloto para 2021 junto a Mick Schumacher. Ahora, ha vuelto a insistir en ello en unas declaraciones para 'The Sun'.

"Ya se hado cuenta de que lo que se hizo no estuvo bien", ha comenzado explicando mientras añadía: "Pero yo no soy el tipo de hombre que golpea en la cara a alguien que está de rodillas, eso no está bien. Es un joven que necesita crecer y seguro que hemos lidiado con esto y continuaremos lidiando con esto".

El jefe de Haas ya advirtió de que pese a que no ha habido consecuencias evidentes, ya trataron el asunto de forma interna y no habrá una segunda oportunidad.

"No estamos diciendo que lo que hizo estuvo bien y que hay dejar que se salga con la suya. Lo estamos educando y seguiremos educándolo para su futuro. Necesitamos trabajar en ello para darle la mejor oportunidad de aprender de esto, concentrarse en sus carreras y asegurarnos de que no lo haga más", ha zanjado Steiner.