Lewis Hamilton lo tiene claro. Tiene claro qué es lo que más le gustaría hacer antes de decir adiós a la F1. Y no, no es solo lograr su octavo Mundial, algo que ya se da por hecho que quiere, sino poder correr en un lugar del que mucho se habló y se habla... pero en el que todavía no hay nada confirmado.

Y ese lugar es Sudáfrica, país que lleva décadas sin albergar una carrera de Fórmula 1 y que podría entrar en un futuro no muy lejano, junto con otras pruebas como Madrid.

Pero con la que Hamilton sueña es con Sudáfrica: "Estoy presionando. Con suerte verás que sale a la luz pronto".

"Es un gran sueño para mí poder correr en África durante mi carrera", afirma Lewis en palabras a la ESPN.

Porque Hamilton es más que optimista: "Tengo un gran número de seguidores... y sé que mucha gente está interesada ahora en la F1".

"Sería increíble. Imaginad el trabajo que se puede hacer cuando estemos en Sudáfrica", insiste.

En ese sentido, añade en alusión a la llegada de la F1 a Miami en 2022: "Hablé en su día sobre correr aquí... y la próxima es Sudáfrica".