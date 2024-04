Adrian Newey. Es el nombre. Es el gran animador del actual mercado de fichajes de Fórmula 1. No es un piloto. No, sin duda no lo es. Pero sin duda cierto es que vale lo mismo o incluso más que el mejor de los mejores. Porque la F1 es, ante todo, un campeonato de coches. De marcas. Y ahí él es quien manda.

Porque el ingeniero es el artífice, el creador, de muchos monoplazas campeones del mundo. Del Williams. Del McLaren. Del Red Bull. Del de Vettel y del de Verstappen. Y en cuanto se habla de que puede salir del equipo en el que está...

Todos le ponen entre sus objetivos. Es el caso de Ferrari, que piensan que pueden hacerse con sus servicios. El otro es Aston Martin, que busca juntar a Newey con Alonso, y con Honda, en un proyecto para ganar el Mundial.

Pero cuidado porque hay algo en la oferta que desvela la edición italiana de 'Motorsport'. En una oferta bastante suculenta que podría no convencer a Newey.

Por lo extenso del contrato. Porque, según cuentan, Aston Martin ofrece un total de 100 millones de dólares por cuatro años... algo que podría echar para atrás al ingeniero.

Eso sí, tienen algo que ofrecerle. Algo intangible que ofrecerle: "El reto de llevar a la prestigiosa marca británica a la victoria".

A saber si eso es suficiente para los de Silverstone en esa lucha, a saber si real, para fichar a Adrian Newey. Ferrari, además, también está al acecho...