La 'silly season' está muy agitada en la Fórmula 1 y en esta ocasión el protagonista ha sido Pierre Gasly. El piloto de AlphaTauri suena para salir de la escudería italiana y podría recalar en Alpine, ocupando el hueco que deja Fernando Alonso, que ficha por Aston Martin.

Eso son tan solo rumores, pero el francés fue cazado antes de la carrera en Spa hablando sobre su futuro con Charles Leclerc y George Russell.

Su destino parece que sería Alpine. De hecho, también existen rumores sobre que la escudería francesa pagaría a AlphaTauri la rescisión de contrato de Gasly con el dinero que Alpine ganaría en el juicio con McLaren por el 'caso Piastri', ya que todo hace indicar que el piloto australiano aterrizará finamente en la escudería británica.

"Sí, todavía estoy trabajando en los últimos detalles del contrato", es la frase que le dijo Gasly a Russell y Leclerc. Esto hace que la salida del francés de AlphaTauri parezca más clara que nunca, aunque por el momento no hay nada oficial.

El fragmento de conversación está sacado de un vídeo subido al canal de Youtube de Ferrari. La 'Scuderia' sube cada fin de semana de Gran Premio un vídeo en el que hace un resumen de las actuaciones de sus dos pilotos, siguiéndolos de cerca.

Tan solo queda esperar a que poco a poco las diferentes escuderías vayan haciendo sus anuncios de cara a saber cuál será la parrilla definitiva para el año 2023.

Gasly seen at the Belgium GP video “Ferrari all access” saying:

"I'm still working on the final details of the contract"

pic.twitter.com/kPZ2DLkJ4D