La Fórmula 1 no permite a los no vacunados contra el coronavirus acceder al paddock. Unas medidas que entraron en vigor en la carrera de Bakú y continuarán el próximo fin de semana en el Gran Premio de Canadá. Y Nico Rosberg, campeón de la competición en 2016, es uno de los primeros 'castigados'.

Rosberg no se ha vacunado contra el Covid, pero afirma que no se ha negado a recibir la vacuna sino que su médico se lo ha recomendado al haber pasado la enfermedad recientemente.

"Me he recuperado de la enfermedad de la COVID-19 y, en consecuencia, tengo unos anticuerpos increíbles. También me hago pruebas de anticuerpos con regularidad. En estas circunstancias tan concretas, mi médico me aconsejó que la vacunación no tendría sentido", dijo el expiloto de Mercedes en 'F1-Insider'.

Rosberg era comentarista en 'Sky Sports', pero no pudo participar en la retransmisión en el pasado Gran Premio. Lo hizo desde su domicilio, entrando a través de videollamada.

Y la F1 parece que no cambiará de opinión a pesar de que la no vacunación de Rosberg se debe a haber pasado recientemente la enfermedad. Eso es, al menos, lo que ha alegado él.

No es el primer caso. La F1 ya impidió la entrada a Alan van der Merwe, piloto del coche médico. En este caso por haberse negado a vacunarse contra el coronavirus.