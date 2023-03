Este domingo se disputará la primera carrera del campeonato en el circuito de Bahrein y la Fórmula 1 ha querido rememorar una hazaña que logró Fernando Alonso en el pasado en esa pista.

La temporada 2010 se inició también en Sakhir, y Alonso debutaba como piloto de Ferrari. Por aquel entonces el bicampeón del mundo acabó su segundo ciclo en Renault para ser la gran apuesta de la escudería italiana.

La primera carrera del año no pudo empezar de la mejor forma para el ovetense, ya que ganó la carrera con mucha superioridad sobre Felipe Massa y Lewis Hamilton, que le acompañaron en el podio.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 ha subido un vídeo con los mejores momentos de aquella carrera que maravilló a todos los fans del motor por ganar el Gran Premio en la primera carrera del mundial y en su debut con el nuevo equipo.

⚪️ Winning a race

⚪️ + it's the season opener

⚪️ + for Ferrari

⚪️ + on your Ferrari debut

🔘 All of the above@alo_oficial's 2010 campaign couldn't have started any better 🤩#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/NIbLD8BSDC