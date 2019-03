Ferrari da carpetazo a la vuelta de Fernando Alonso: "No nos interesa"

Marchionne, presidente de Ferrari, sale al paso de los rumores de un posible fichaje de Fernando Alonso.

"No hemos pedido Verstappen a Red Bull ni estamos interesados en Alonso", ha dicho en declaraciones recogidas por La Gazzetta dello Sport.

"Raikkonen es un buen chico, pero aún tiene que trabajar mucho. Kimi sirve para ganar en el de Constructores", dice Marchionne.

El mandatario también ha comentado: "Hemos recibido peticiones para que regrese Alonso, pero tenemos dos pilotos muy buenos, por lo que no es posible que llegue por ahora".

Da por cerrado el toque de Vettel a Hamilton

"El gesto de Vettel en Bakú debería ser evitado. No he hablado con él, pero ha pagado. El caso está cerrado. Se ha hablado mucho del incidente, pero no se ha hablado mucho del incidente de Bottas y Räikkönen".